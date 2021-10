L’OL qui tape l’ASSE, ça devrait le faire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A quelques heures du derby entre l’ASSE et l’OL, c’est loin d’être un choc qui opposera les deux formations voisines.

Les Verts sont derniers de Ligue 1 tandis que les Gones vont simplement essayer de recoller aux places européennes. Même en déplacement, les Rhodaniens sont les grands favoris de ce derby, tant l’ASSE n’arrive pas à remporter le moindre match cette saison. Surtout que les Lyonnais sont en train de monter en puissance, à l’image de leur solide performance européenne cette semaine. Mais toutes les certitudes peuvent s’écrouler dans un tel match, et c’est le message qu’a tenu à faire passer Nicolas Puydebois. L’ancien gardien de l’OL, désormais consultant, rappelle que le grain de folie peut tout changer. Néanmoins, si les joueurs de Peter Bosz gardent leur maitrise de ces dernières semaines, Lyon peut et doit s’imposer.

« L’OL favori ? Cela va dépendre des ingrédients que va utiliser l’OL pour mettre en difficulté les Stéphanois. On sait que dans un derby, il y a d’autres vertus, d’autres valeurs qui rentrent en compte comme la combativité, gagner les duels. Jouer au foot, c’est bien, mais dans un derby il faut faire beaucoup plus. Effectivement, si l’OL est dans les mêmes dispositions que sur ses dernières sorties tout en rajoutant de la combativité et de la solidarité, cela devrait pouvoir le faire », a livré l’intervenant du site Olympique et Lyonnais. Une tendance reconnue avant ce match, y compris à Saint-Etienne, où on espère que les joueurs locaux vont changer de visage pour aller chercher une première victoire.