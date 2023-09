Les joueurs de l'OL ingérables, les preuves sont là ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Avant-dernier de Ligue 1 après un début de saison catastrophique, l’Olympique Lyonnais traverse l’une des pires crises sportives de son histoire récente. La faute à qui ? Aux joueurs d’après Jean-Michel Larqué.

L’OL a été le premier club à changer d’entraîneur après seulement quelques journées de Ligue 1. La semaine dernière, Fabio Grosso a effectivement récupéré le fauteuil laissé par Laurent Blanc. Un changement très tôt dans la saison qui prouve que Lyon traverse une vraie tempête. Auteur d’un début de saison catastrophique, avec seulement deux points au compteur et une place de relégable après deux mois de compétition, le club rhodanien n’a toujours pas gagné. Et si l’OL touche le fond en ce début de saison, c’est en grande partie à cause des joueurs d’après Jean-Michel Larqué, qui rappelle que tous les entraineurs de ces dernières années n'ont pas réussi à tirer le meilleur d'un effectif que l'on voyait souvent européen en début de saison.

« Les joueurs sont les principaux responsables des mauvais résultats de l’OL »

« Les joueurs sont les principaux responsables des mauvais résultats de l’OL. Dans une société, ce sont ceux qui doivent montrer l’exemple qui sont fautifs. Quand on est un cadre, on se retrousse les manches, on la ferme et on retourne au mastic. Ce n'est pas le cas à l'OL. Lacazette, il a été brillant la saison passée, mais là, il boude, il est frustré, il ne met pas un pied devant l’autre… Tolisso, il n’est pas à son niveau d’avant. Il faudrait que les joueurs se serrent les coudes. Les joueurs sont fautifs, mais je n'exonère personne. Mais à Lyon, tous les entraîneurs se sont cassés les dents, de Genesio à Garcia en passant par Sylvinho, Bosz ou Blanc… L’effectif a du mal à réagir dans la difficulté. Les dirigeants sont aussi responsables, comme Aulas, qui a joué contre son camp. Concernant Textor, il parle argent mais rarement de football… Avec Lukeba, Barcola, Gusto, l’OL a vendu ses meilleurs jeunes et s’est donc affaibli. Donc ils sont tous responsables de la crise actuelle, mais surtout les joueurs », a lancé le consultant de RMC, qui pense que Grosso aura bien du mal à sortir l’OL de son marasme avec l’effectif actuel… Nouvelle réponse ce week-end lors d’un difficile déplacement à Reims.