Le fiasco de l’OL, la très bonne nouvelle tombe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Finie la rigolade, John Textor est resté en observation depuis son arrivée mais les changements majeurs arrivent après cette saison décevante. Jean-Michel Aulas va devoir accepter des décisions difficiles prises par le propriétaire, à commencer par le départ de Bruno Cheyrou.

Pour le moment timide dans ses prises de décisions majeures à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor est pressenti pour profiter de la saison manquée avec la dernière élimination en Coupe de France à Nantes ce mercredi, pour enfin effectuer le coup de balai nécessaire au sein du club rhodanien. C’est la tendance forte qui se dessine au coeur du club, alors que le nouveau propriétaire américain est arrivé en cours de saison et ne comptait pas tout changer d’un coup de baguette magique.

Textor a vu, Textor va trancher

Mais les résultats sont là, et ils ne sont pas bons. John Textor n’a pas racheté l’OL pour le voir végéter au milieu de tableau et se tenir loin des places européennes. Il y a forcément quelque chose de cassé au royaume de la cité des Gaules, puisque ce n’est pas simplement une saison ratée, mais une succession d’années où les objectifs n’ont pas été atteints. Une qualification en Ligue des Champions est désormais dans le domaine du rêve, alors que c’était une nécessité et presque une formalité il y a quelques années de cela.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Pour le moment, Jean-Michel Aulas est toujours le président décisionnaire et l’équipe de direction n’a pas changé en dehors du staff technique avec la nomination pendant l’automne de Laurent Blanc. Mais des changements profonds sont en préparation révèle L’Equipe ce vendredi, et l’élimination à Nantes va faire accélérer ce processus. Et le légitimiser aux yeux de Jean-Michel Aulas.

Cheyrou viré, Aulas se prend une claque

Même s’il n’est quasiment jamais à Lyon et ne semble pas particulièrement suivre l’actualité de l’OL, l’Américain a un investissement à faire marcher et la situation actuelle ne lui convient pas. Il entend donc prendre des décisions fortes, mais qui se passera-t-il si Jean-Michel Aulas s’y oppose ? « Tout est possible, mais à ce moment-là, il faut en passer par les aspects juridiques qui sont associés à leur prise de contrôle avec des garanties qui ont été données au cédant. Mais je n'ai pas d'alerte, pas d'inquiétude, sur ma relation avec John », a livré le président lyonnais, qui affiche toujours une grande confiance et un optimisme sans faille en public.

En privé, la musique est différente car John Textor arrive avec son agenda, et compte placer ses hommes à la direction sportive et au recrutement. Bruno Cheyrou fera donc ses valises dans quelques semaines, et il n’est pas certain que les supporters pleurent son départ. Le prochain conseil d’administration du club aura lieu le 23 avril, et il pourrait donc donner lieu à de grands bouleversements dans l’organisation. En tout cas, Eagle Football, la holding qui détient l’OL, a déjà commencé à prospecter, et Aulas va devoir accepter des changements majeurs qui vont bouleverser son équipe et son pouvoir. S’il ne les accepte pas, cela pourrait provoquer une fin de saison très chaude dans les coulisses du Groupama Stadium.