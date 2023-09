Nuamah, la seule bonne nouvelle de la soirée de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré l’ampleur du score, 0-4 pour le PSG à la mi-temps, l’OL peut se réjouir des premiers pas de la recrue star de l’été Ernest Nuamah.

Recruté par l’Olympique Lyonnais pour près de 25 millions d’euros en fin de mercato, Ernest Nuamah a disputé ses premières minutes sous les couleurs rhodaniennes lors de la première mi-temps du match face au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Malgré l’ampleur du score (0-4 pour le PSG après 45 minutes), les premiers pas de l’international ghanéen sont très convaincants. Aligné par Laurent Blanc sur le couloir gauche de l’attaque, Ernest Nuamah a provoqué plusieurs situations dangereuses grâce à sa vitesse, sa vélocité et ses dribbles. Malgré une incompréhension avec Rayan Cherki sur une action couloir gauche, sa prestation est pour le moment encourageante. Et elle a été saluée comme il se doit sur les réseaux sociaux.

« Ernest Nuamah a plus montré avec l’OL en 25 mn qu’Amin Sarr et Jeffinho réunis en 6 mois… », « Donnez juste le ballon à Cherki et Nuamah mdrr les autres écartez-vous on a pas besoin de vous », « on est passé de « y’a que Cherki » à « y’a que Cherki et Nuamah » c’est pas mal, on avance ! plus que 9 joueurs et on est bon », « Cherki réclamait qu’il lâche le ballon comme le font ses coéquipiers avec lui d’habitude, ça va lui faire bizarre d’avoir un pote pour jouer au foot avec lui » ou encore « Les prises de balle de Nuamah, le petit a tellement de ballon c’est une folie » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où la prestation d’Ernest Nuamah est soulignée. Et c’est bien le seul point positif de la soirée pour l’OL face au PSG avec ce naufrage et ce score de 0-4 à la mi-temps.