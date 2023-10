L'OL va se maintenir au talent et sans Grosso, il l'annonce

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dernier de la Ligue 1 au bout de neuf matchs disputés, l'Olympique Lyonnais est pour la première fois au XXIe siècle, menacé d'une relégation. Si les prévisions sont alarmantes, un ancien sportif reste optimiste si le club change beaucoup de choses au cours de la saison.

L'objectif en début de saison était un retour primordial en Coupe d'Europe, le maintien sera finalement une réussite s'il est acté après la fin de la 34e journée de la Ligue 1. Lyon est plus que jamais en crise. Tous les secteurs sont touchés, celui de l'économie, la direction mais surtout sportivement. À ce stade du championnat, avec seulement 3 points inscrits, aucune équipe n'est parvenue à se maintenir. L'OL va donc devoir réaliser un exploit car une relégation serait très préjudiciable pour le club rhodanien. Malgré le pessimisme qui règne chez les Gones, Jérôme Pineau reste persuadé que le club entraîné par Fabio Grosso a les ressources nécessaires pour obtenir ce maintien, notamment grâce aux talents des joueurs lyonnais mais pas seulement.

Lyon en Ligue 1, il y croit mais...

🗣💬 "Lyon est une institution qui sait rebondir. Le talent finira par ressurgir et ils vont se maintenir. C'est un monument du foot français. Qu'ils cherchent du lien entre eux et pas la taupe"@jejeroule44 croit l'OL capable de relever la tête pour se maintenir en Ligue 1. pic.twitter.com/utHxnEj16q — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 29, 2023

« Moi je pense qu'ils vont rester en première division. Lyon est une institution qui sait rebondir et se reconstruire. Je suis très inquiet. Je pense qu'ils n'ont pas les bonnes personnes, de la présidence à l'entraîneur. Le talent finira par ressurgir et ils vont se maintenir. Ça ne va pas être facile. Je ne pense pas que Fabio Grosso va finir la saison, il faut vite changer les choses. Mais Lyon est un monument du foot français. Il faudra recruter intelligemment. Et qu'ils cherchent le ballon, le contact et le lien entre eux et pas la taupe pour se cacher derrière des sujets extra-sportifs » a déclaré l'ancien cycliste français dans l'émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Toutefois, Jérôme Pineau explique qu'un recrutement judicieux devra impérativement être effectué cet hiver et qu'un changement d'entraîneur doit être opéré d'urgence. Le chemin vers la rédemption risque d'être encore (très) long pour l'OL.