L'OL le rend fou, le dégout n'est pas loin

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'équipe de Lyon, qui se déplace dimanche à Reims, doit impérativement ramener quelque chose de son voyage en Champagne sous peine de s'enfoncer dans la zone rouge du classement de Ligue 1. La crise est là, et les coups pleuvent sur l'OL.

Lorsqu’il a décidé de racheter l’Olympique Lyonnais, John Textor ne s’attendait probablement pas à ce que l’homme d’affaires américain vit actuellement. Même si Textor peut s’en vouloir puisqu’il a visiblement pris à la légère le passage de l’OL devant la DNCG, il paie aussi une puissance financière limitée parce que pour lâcher 800 millions d’euros à Jean-Michel Aulas il a aggloméré un paquet d’investisseurs.

Sportivement, rien ne va plus à Lyon, et le limogeage de Laurent Blanc et son remplacement par Fabio Grosso en témoignent. Pour les supporters du club qui a régné sur le football français au début des années 2000 le choc rude, d’autant que la sortie du tunnel est loin. Pour Sidney Govou, qui a contribué à la collection de titres de l’OL, le club ne doit s’en prendre qu’à lui-même.

L'ADN OL, une grosse blague

🗣 "A Lyon on est un peu prétentieux..."



🔴🔵 Sidney Govou fait le point avec nous sur la situation de l'OL.@OperaEnergie pic.twitter.com/vt4nZMISl2 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 29, 2023

Invité de Vincent Moscato, l’ancien attaquant, désormais consultant de Canal+, a été droit au but en soulignant tout ce qui a permis d’aboutir à ce gâchis. Et, fidèle à ses habitudes, Sidney Govou n’a pas hésité à taper dans le tas, quitte à perdre quelques amis. « Quand tu recrutes un mec, tu dois te renseigner. Il y a quand même trois ou quatre joueurs recrutés qui ont connu la descente. Il y a le joueur de foot et ce qu'il y a derrière. Je préfère prendre un joueur moins bon au niveau des statistiques, mais qui apporte quelque chose. A Lyon, on est un peu prétentieux. L'arrogance lyonnaise existe (...) L’ADN lyonnais est fait par les gens qui travaillent au club (...) Quand Juninho est arrivé, il n'a pas compris ce qu'est devenu l'OL. Il est revenu en pensant retrouver le club qu'il avait connu », a fait remarquer l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, pour qui il est évident que le club se voit beaucoup plus beau qu’il ne l’est en 2023.