L'OL est prévenu, le PSG va tout donner pour Cherki

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Cet hiver lors du mercato, le PSG a tenté de convaincre l'OL de lâcher Rayan Cherki. Mais les Gones n'ont rien voulu savoir concernant leur jeune crack.

L'OL compte bien donner une chance à ses jeunes dans les prochains mois. Les Gones peuvent jouir d'un réservoir de joueurs assez conséquent au sein de leur centre de formation. Et compte tenu des mauvais résultats récents, ils auront un nouveau rôle à jouer pour redorer le blason de l'OL. C'est notamment le cas de Rayan Cherki. Le crack lyonnais de 19 ans prend de plus en plus d'importance dans l'équipe entrainée par Laurent Blanc. Mais cet hiver, Cherki était également courtisé par le PSG. Les champions de France adorent son profil et ont même contacté Jean-Michel Aulas pour un transfert. L'offre francilienne a néanmoins été refusée, l'OL comptant plus que jamais sur le natif de Lyon.

Cherki et l'OL, le PSG ne baisse pas les bras !

20 - Avec les buts de Barcola puis Cherki ce soir, c'est la 1re fois que 2 joueurs de 20 ans ou moins marquent pour Lyon dans un match de Ligue 1 depuis Hatem Ben Arfa et Karim Benzema le 23 janvier 2008 contre Lorient. Souvenirs. #ESTACOL pic.twitter.com/1yvsh0LDB7 — OptaJean (@OptaJean) February 4, 2023

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG n'a pas fait une croix définitive sur Cherki. Loin de là même. En effet, le journaliste italien indique que les champions de France tenteront de nouveau leur chance l'été prochain, avec des moyens financiers bien supérieurs. Fabrizio Romano indique également qu'il a déjà été difficile pour l'OL de dire non à Paris, et que la situation n'ira pas forcément en s'arrangeant dans les prochains mois. Surtout si les Gones n'accrochent pas une place en coupe d'Europe la saison prochaine. Encore sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024, Cherki est estimé à près de 20 millions d'euros. Jean-Michel Aulas fera néanmoins tout pour le garder, ce qui pourrait faire grimper les enchères. Difficile de savoir ce qu'il en sera concernant l'avenir de Cherki. En tout cas, son nom devrait encore agiter les gazettes mercato l'été prochain. Et les choses sont claires : le PSG l'adore !