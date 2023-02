OL : Le secret de Laurent Blanc est désormais connu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a enchaîné un deuxième succès de rang à l'extérieur samedi à Troyes. Les Lyonnais l'ont emporté 3-1 mais sans convaincre encore une fois. Laurent Blanc préférait retenir l'apport psychologique de cette victoire, avant peut-être l'arrivée prochaine de la manière.

Troyes-OL peut-il rassurer les supporters lyonnais ? Difficile à dire au vu de la copie présentée. Certes l'OL a gagné 3-1, assurant son troisième succès de rang et dans la même semaine en plus. Mais, on ne peut pas dire que les Lyonnais peuvent construire énormément sur le contenu offert au stade de l'Aube. Le déchet technique a été important, le réalisme offensif a tardé à arriver alors que la fragilité défensive a été criante bien trop souvent. Le score aurait pu être inversé sans un peu de réussite et un adversaire aux failles bien représentatives de son classement (16e).

Dopé à la victoire, le vestiaire de l'OL est plus léger

Le technicien exigeant qu'est Laurent Blanc ne peut s'extasier après ce match. Son traditionnel projet de jeu offensif, bien connu des supporters parisiens et bordelais, est loin d'avoir pointé le bout de son nez à Lyon. Néanmoins, il n'a pas voulu cacher sa satisfaction après le résultat troyen. Au micro d'Amazon Prime Vidéo après le match, il a insisté sur le caractère obligatoire de ce succès. C'est une étape nécessaire pour la paix du vestiaire mais aussi pour espérer atteindre un idéal dans le jeu collectif.

🗣️ Laurent Blanc : "Gagnez des matchs et vous verrez."



L'analyse du coach lyonnais après #ESTACOL ❗ pic.twitter.com/CpfHoIGU4R — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 4, 2023

« On juge souvent les performances avec des points ou pas. Donc, je vous dis l’ambiance c’était quand même pas terrible après le match de Brest. (Elle est meilleure ?) Ah oui ! Gagnez des matchs et vous verrez que l’ambiance est toujours bonne. C’est la chose la plus importante. Après, la manière on l’espère toujours. On essaye, croyez-moi on essaye. Toute la semaine, on est basé sur le jeu, le jeu, le jeu et le jeu. Ça implique beaucoup de choses, de mouvements, de l’agressivité défensive, offensive, enfin bon. On est basé là-dessus et j’espère que ça plaît aux joueurs parce que cela me plaît beaucoup à moi », a t-il confié. Comptablement, il est dans le vrai mais il faudra confirmer face à des adversaires bien mieux classés qu'Ajaccio ou Troyes. La semaine qui arrive avec les réceptions de Lille en Coupe et Lens en Ligue 1 sera déterminante. La renaissance du Phénix lyonnais ou l'enterrement de première classe ? Laurent Blanc pourra en tout cas tirer des conclusions plus précises.