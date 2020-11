OL : Lyon insiste, la piste Soppy c'est du sérieux !

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a fait le ménage au poste de latéral droit en se séparant de Kenny Tete et de Rafael au mercato.

Ce poste était embouteillé depuis plusieurs mois à l’OL. Ce n’est désormais plus le cas puisque Léo Dubois n’a plus que Mattia De Sciglio en seul et unique concurrent. L’international italien, qui n’est que prêté par la Juventus Turin, double également le poste à gauche où des doutes subsistent en interne sur Melvin Bard et alors que Maxwel Cornet souffle le chaud et le froid. Autrement dit, il devrait y avoir une recrue au poste de latéral droit l’été prochain à Lyon. Et à en croire les informations de RMC, une piste made in Ligue 1 plaît particulièrement à la cellule de recrutement rhodanienne.

La radio croit savoir que l’Olympique Lyonnais est toujours très intéressé par le profil de Brandon Soppy, lequel est actuellement la doublure d’Hamari Traoré au Stade Rennais. Utilisé à six reprises par Julien Stéphan depuis le début de la saison, le défenseur de 18 ans sera en fin de contrat en juin 2022 avec le club breton. Un départ lors du prochain mercato va donc se poser et dans cette optique, plusieurs clubs européens se sont manifestés. C’est notamment le cas de l’AS Roma, qui a dégainé une première proposition officielle dont le montant n’a pas filtré. « Aujourd’hui, le Français doit entamer une réflexion sur la suite à donner à sa carrière. En Allemagne, le nom du Rennais revient également dans certains clubs à la recherche d’un latéral droit dès cet hiver » note par ailleurs Loïc Tanzi, pour qui l’Olympique Lyonnais a également relancé son intérêt pour Brandon Soppy. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Florian Maurice pour son défenseur. Surtout, il est clair que le directeur sportif de Rennes ne fera aucun cadeau à Jean-Michel Aulas après l’épisode Jeff Reine-Adelaïde cet été.