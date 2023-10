L'OL annonce vouloir virer les racistes de ses tribunes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas tardé à réagir au comportement de quelques-uns de ses supporters présents au Vélodrome. Une dizaine d'Ultras a eu un comportement raciste et l'OL n'en veut plus.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ne laissaient pas la place au moindre doute, oui dimanche soir dans le parcage lyonnais au Vélodrome des supporters de l'OL ont eu des comportements racistes. Saluts nazis, cris de singe et autres insultes ont été lancés à l'encontre de supporters marseillais, mais aucune interpellation n'a eu lieu. Ce lundi, l'Olympique Lyonnais est monté au créneau pour réclamer l'aider des autorités afin de virer au plus vite ces fans racistes et le faire condamner. « L’OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes », indique le club de John Textor dans un communiqué.