L'appel de l'OM et sa mission à l'OL, Fabio Grosso se confie

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C'est le grand jour pour Fabio Grosso, qui a été présenté comme l'entraineur de l'Olympique Lyonnais alors que le club rhodanien est au plus bas. L'Italien est heureux de lancer cette opération réhabilitation d'un club qui lui tient à coeur.

Comme convenu, l’Olympique Lyonnais a présenté son nouvel entraineur à la presse ce lundi midi. Fabio Grosso, après avoir suivi depuis les tribunes le match de l’OL face au Havre ce dimanche soir (0-0), va désormais prendre les commandes. Il a forcément détaillé son plan d’action, afin de redonner de la confiance aux joueurs, et de remettre l’OL à sa place, c’est à dire loin de la zone rouge. Mais pour le moment, l’Italien savourait dans un premier temps son retour dans un club et une ville qui ont beaucoup compté pour lui. « J'ai trouvé ici une ambiance extraordinaire. Cette ville m'a laissé des souvenirs incroyables lors de mon passage. J'ai eu l'occasion de revenir ici et c'est quelque chose de vraiment pour moi d'être l'entraîneur de ce club. Hier, j'ai eu l'opportunité de voir le grand esprit qu'il y a dans ce stade et dans ce club. Le club progresse. Il faut tout mettre sur le terrain, tout donner pour ce club-là. Il ne suffit pas de le dire. Il faut revenir ensemble où ce club mérite d'être, et ce n'est pas le classement actuel », a livré Fabio Grosso, qui a reconnu au passage avoir été contacté par l’OM l'été dernier, même si les dirigeants marseillais ont fait par la suite le choix de se porter sur Marcelino. Il a ensuite rapidement tourné la page.

Si je suis là, c'est que ça n'allait pas, résume Grosso

Qu’à cela ne tienne, l’ancien défenseur fera donc ses débuts sur un banc de touche de Ligue 1 le week-end prochain, avec l’ambition de remettre la tête à l’endroit chez les joueurs. « Chacun doit tout donner pour monter le niveau. On sait qu'on doit progresser. J'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur précédent, Laurent Blanc est une institution en France. Mais si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On va parler avec les joueurs puis on commencera à travailler. On ne redonne pas de la confiance en un jour. Cela ne va pas être un parcours facile, mais les choses qui ne sont pas faciles sont à la fin très belles », a expliqué Fabio Grosso dans cette conférence de presse où il a bien fait comprendre qu’il venait aussi avec des idées claires, des adjoints et une volonté de jouer d’une façon bien différente d’actuellement. De belles paroles qui demanderont pourtant des résultats rapides, tant l’OL est englué dans le bas de tableau de Ligue 1, bien loin des années où Fabio Grosso évoluait encore en tant que joueur.