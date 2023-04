John Textor débarque pour OL-OM, et pas seulement !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais sera présent dimanche soir au Groupama Stadium afin d'assister au match entre l'OL et l'OM. Mais John Textor ne sera pas là que pour ce choc de Ligue 1.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont des griefs à l’encontre de Jean-Michel Aulas, mais pas celui de rater les rencontres de ses équipes, que ce soit l’OL masculin ou les féminines. Alors, ils commencent à sérieusement s’agacer en constatant que John Textor, qui a tout de même déboursé 800 millions d’euros pour s’offrir OL Groupe ne fait que de très rares apparitions au stade, ce qu’ils perçoivent comme un gros manque d’intérêt pour le côté sportif. Quoi qu’il en soit, que les fans lyonnais se réjouissent puisque l’homme d’affaires américain est attendu en fin de semaine dans la capitale des Gaules où il assistera dimanche soir à un Olympique Lyonnais vs Olympique de Marseille qui sent bon les chocs au sommet. Pour l’OL, il s’agira de préserver ses espoirs d’un petit ticket européen, tandis que l’OM veut rester le dauphin du PSG alors que Lens et Monaco lui mordent les chevilles. Mais John Textor ne sera pas à Lyon que pour du football.

Textor arrive à Lyon, chaud devant !

Selon Olympique et Lyonnais, le propriétaire de l’OL a prévu de rester quelques jours à Lyon, et notamment le lundi qui suit ce choc. Car dans la foulée, John Textor a organisé une réunion avec l’ensemble du board d’Eagle Groupe afin de parler de l’avenir du club et des choix à faire pour permettre à l’équipe de Laurent Blanc de redevenir réellement compétitive la saison prochaine. Il est évident que le sujet de l’équipe féminine sera également à l’ordre du jour, puisqu’on a appris en fin de semaine passée qu’un changement capitalistique devrait intervenir avec l’achat de 52% des parts par la femme d’affaires américaine Michele Kang. Autre sujet brûlant, la réorganisation possible du secteur sportif masculin, et l’avenir de Bruno Cheyrou à la tête de la cellule de recrutement. De quoi animer le court séjour de Textor à Lyon, en espérant pour lui que l'OM ne gâche pas la fête.