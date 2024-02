OL ‍: Textor défie les ultras, en Belgique ou ailleurs

Si John Textor est de plus en plus apprécié à l'OL, c'est bien différent en Belgique. Les supporters de Molenbeek ont boycotté le dernier déplacement à Genk et ont adressé plusieurs messages hostiles à l'Américain. Ce dernier l'a très mal pris.

John Textor souffle le chaud et le froid au sein de l'univers Eagle Football. L'homme d'affaires américain a mis le paquet au dernier mercato hivernal pour sortir l'OL des bas-fonds de la Ligue 1. Pari réussi puisque l'OL finira le week-end 11e. En revanche, la situation est tout autre au RWD Molenbeek en Belgique. Le club bruxellois vient de connaître sa 7e défaite en 8 matchs de championnat, samedi après-midi à Genk 3-1. L'arrivée de Bruno Irles sur le banc n'a rien amélioré pour le moment. Ce changement d'entraîneur était anecdotique pour les supporters. Le fautif n'était pas Caçapa selon eux mais bien John Textor. Samedi, ils ont multiplié les actions pour montrer leur opposition à l'Américain.

Ils ont boycotté le déplacement à Genk, laissant un parcage vide ou du moins seulement rempli par des banderoles très critiques envers John Textor. « Le RWDM n’est pas une réalité virtuelle, nous avons une âme et une histoire », « Textor, Eagle, back home », « Textor, ta gestion n’est pas un rêve américain mais juste un very bad trip », « Notre tribune est vide aujourd’hui, comme la présence de notre CEO (propriétaire), notre identité locale et le fighting spirit sur le terrain », ont-il écrit. John Textor leur a répondu sur X, balayant d'un revers de main leurs accusations de porter atteinte à l'identité du club.

“Identity”…we don’t work for the Ultras identity…we work for All supporters in our multi-cultural community. After years in lower divisions, and similar prospects in 22/23, we brought @RWDM a Championship and promotion. Life is tough in the 1st division. We’ll keep working. pic.twitter.com/P9irHNcWAn