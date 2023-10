John Textor, cet investissement va faire hurler l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les premiers mois de John Textor seul à la tête de l’OL ne sont pas de nature à rassurer les supporters… et ce n’est pas près de s’arranger.

Sur le plan sportif, la situation de l’Olympique Lyonnais est désastreuse avec une 18e place alarmante et des performances très décevantes, cela malgré le changement d’entraîneur effectué il y a deux matchs avec le renvoi de Laurent Blanc et la nomination de Fabio Grosso. En coulisses, les contraintes imposées par la DNCG ou encore la transparence du président Santiago Cucci sont autant d’éléments qui effraient les supporters lyonnais. Les dernières informations quant aux intentions de John Textor dans la capitale des Gaules ne vont pas rassurer grand monde.

Le dernier investissement de John Textor pose question

Et pour cause, le média américain Bloomberg nous apprend que John Textor a la ferme intention de vendre 100 % de l’Arena de l’OL Groupe. Estimant que les actifs sont trop nombreux au sein de l’OL Group, John Textor a déjà acté la vente de 52 % de l’OL Féminin ainsi que de l’OL Reign. La prochaine étape pour l’homme d’affaires américain est donc de se séparer de l’intégralité des parts de l’Arena. Mais dans quel but ?

🗣️💬 "Textor est un guignol on le sait mais j'en appelle à la responsabilité des joueurs. Ils sont les uniques responsables ! Mettez-vous des coups de tête dans le vestiaire s'il le faut, mais réagissez !"



💢 Le coup de gueule de Christophe Dugarry sur la situation de l'OL pic.twitter.com/zZPQgZxhyM — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 2, 2023

Réinvestir sur le plan sportif pour améliorer l’équipe au mercato ? Améliorer les infrastructures à disposition de l’équipe première ? Ou peut-être développer l’équipe de scouts et de recruteurs à disposition de Matthieu Louis-Jean ? En réalité, les intentions de John Textor sont bien différentes. D’après le média spécialisé américain, John Textor souhaite utiliser l’argent récupéré grâce à la vente de l’Arena pour ouvrir des académies Eagle Football au Brésil, en Floride et a d’autres endroits dans le monde. Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne semblent donc pas au bout de leurs peines avec le propriétaire américain, qui a visiblement d’autres préoccupations que le redressement sportif du club rhodanien.