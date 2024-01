EdF ‍: Deschamps anti-OL, il se fait recadrer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Interrogé sur le manque de Lyonnais en Equipe de France, Didier Deschamps a critiqué le niveau des joueurs de l'OL. Si cette explication peut tenir en 2024, elle n'est pas audible sur les années précédentes. Le sélectionneur a été attaqué sur les réseaux sociaux.

Didier Deschamps ne passera pas ses vacances à Lyon. Le sélectionneur des Bleus a une histoire compliquée avec plusieurs légendes de l'OL. Tout d'abord, Karim Benzema qu'il a écarté de l'Equipe de France de 2015 à 2021. Puis, Alexandre Lacazette qui n'est plus revenu en sélection depuis un doublé inscrit en Allemagne en novembre 2017. Le cas Lacazette est symptomatique d'un problème entre les joueurs lyonnais et Deschamps : malgré de belles performances en club ou parfois en sélection, les Lyonnais ne sont jamais appelés en Equipe de France quand ils sont à l'OL. Souvent silencieux sur ce sujet, Deschamps a lâché une explication mercredi et cela n'a pas convaincu tout le monde.

Deschamps l'anti-lyonnais, le net se déchaîne !

Présent dans la capitale des Gaules pour l'opération Pièces Jaunes qu'il soutient, Deschamps a indiqué que les joueurs de l'OL n'avaient qu'à « être au niveau » pour être sélectionnés en bleu. Ce commentaire ironique n'a pas plu du tout aux supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont notamment évoqué le cas Lacazette, 27 buts en Ligue 1 la saison dernière mais pas sélectionné, pour souligner que Didier Deschamps faisait une différence entre les joueurs de l'OL et les autres.

A eux d'etre au niveau pas comme si on avait un buteur qui a mis 46 buts en 1 an 1/2

Mais il prefere Kolo Moisis — AL (@Alex_lyonnais1) January 10, 2024

« A eux d’être au niveau pas comme si on avait un buteur qui a mis 46 buts en 1 an 1/2. Mais il préfère Kolo Moisi », « Gusto Lukeba a Lyon : jamais sélectionnés. Plus a Lyon : sélectionnés bizarre », « Quel manque de respect envers Lacazette sérieux. T’as préféré sélectionner Ben Yedder, Marcus Thuram et Kolo Muani à la place du 2eme meilleur buteur de Ligue 1 », « Didier Deschamps n'a jamais aimé Lyon, et on le sait... », pouvait-on lire notamment au sujet d'un Deschamps globalement qualifié d'anti-lyonnais et de pro-marseillais. Il est vrai que la mise à l'écart brutale de Lacazette après 2017 restera l'une des grandes énigmes du long mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus.