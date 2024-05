Vente OM ‍: Les Saoudiens ne se cachent pas

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les experts de la Vente OM se penchent avec minutie sur les documents comptables du club, du moins ceux diffusés en France. Mais la présence de la holding de McCourt au Delaware suscite des fantasmes.

Petit état des Etats-Unis, le Delaware suscite bien des fantasmes par sa capacité à cacher les structures de nombreuses grosses sociétés. Cependant, contrairement à ce qu'affirment certains, il ne figure pas sur la liste des paradis fiscaux, et c'est souvent pour des raisons juridiques que ce choix est fait par d'énormes sociétés pour y installer leur siège social, c'est le cas de la moitié des sociétés cotées à Wall Street. C'est notamment aussi le choix fait par Frank McCourt qui y a basé sa holding, Olympique de Marseille LL. Depuis, ils sont nombreux ceux qui pensent que c'est au Delaware que l'Arabie Saoudite a posé ses jalons concernant la vente de l'OM, et que les investisseurs saoudiens ont déjà injecté des fonds dans le plus grand secret. Faux s'exclame un spécialiste qui rejette totalement le scénario d'une acquisition plus ou moins bien cachée via les Etats-Unis.

L'Arabie Saoudite et le Delaware, c'est non

Vente OM : La bombe signée du Guardian ! https://t.co/j70AIAYksH — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2024

La chaîne Youtube 13 Pichado s'est penché sur l'argent injecté par Frank McCourt dans l'Olympique de Marseille depuis qu'il a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus en 2016. Et aucun mystérieux prince saoudien n'a versé des fonds au milliardaire américain, lequel a injecté près de 511 millions d'euros dans le club phocéen. « Les 511 millions investis par McCourt dans l’OM entre 2016 et 2023, on est 100% sûr que c’est de l’argent de Frank McCourt grâce à la DNCG et au registre des bénéficiaires. Malgré le fait que cette structure soit au Delaware, la DNCG est chargé de vérifier strictement l’identité des propriétaires des clubs de football et ce sont eux qui nous informent que McCourt est propriétaire à 98%. On peut leur faire complètement confiance là-dessus. Il est possible que Frank McCourt ait obtenu cet argent en l’empruntant à une banque ou un autre investisseur, mais si c’est le cas, il a donné des garanties personnelles, donc c'est sous sa propre responsabilité (…) On peut aussi être 100% sûr et certain qu’il n’y a pas d’investisseurs saoudiens cachés au Delaware derrière la structure juridique de McCourt. Il n’y en a jamais eu, les Saoudiens n’ont aucun intérêt à passer par le Delaware, il est certain que l’argent vient de McCourt », a expliqué celui qui s'était récemment exprimé sur la chaîne de Thibaud Vézirian et dont la spécialité est justement de se pencher sur les comptes.