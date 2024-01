L'OL pas au niveau pour les Bleus, Deschamps balance

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur de l'équipe de France est parfois d'humeur badine et cela a été le cas ce mercredi lors d'une visite à Lyon dans le cadre de l'opération des pièces jaunes qu'il a toujours vivement soutenue.

Didier Deschamps ne s'est jamais ménagé concernant l'opération Pièces Jaunes, lancée en 1989 afin de collecter des fonds destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants. Ce mercredi, le champion du monde 1998 comme joueur et 2018 comme sélectionneur était dans la capitale des Gaules afin de participer à une opération de communication pour cette association. Et forcément qui dit Lyon dit forcément football, et dans ses pérégrinations lyonnaises, le sélectionneur de l'équipe de France a été interrogé sur l'absence de footballeur de l'OL actuellement chez les Bleus. Répondant à un artisan rhodanien sur ce thème, et selon le site Olympique-et-lyonnais.fr, DD a fait court, mais efficace.

Pas le niveau, pas de place chez les Bleus

📣 Lancement de la 35ème campagne des Pièces Jaunes 2024 !



Pour aider les enfants et adolescents hospitalisés:



💰 Rapportez votre tirelire à La Poste

👉 Faites un don sur https://t.co/fRsJBGUns8

📲 Envoyez « DON » par sms au 92 111 pour faire un don de 5 €.



Merci 💛 pic.twitter.com/LqFyNkeBaZ — Pièces Jaunes (@piecesjaunes) January 10, 2024

Plutôt que de se lancer dans une banale réponse sans relief, Didier Deschamps a expliqué que s'il n'y avait plus de joueurs lyonnais en équipe de France, c'est que ces derniers devaient d'abord être « au niveau » pour postuler pour une place chez les Bleus. Un petit missile pas vraiment immérité à l'heure H, puisque effectivement on voit mal quel joueur lyonnais pourrait prétendre à une place en équipe nationale à cet instant de la saison. Bien évidemment, du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, on est toujours persuadé que Didier Deschamps n'a jamais estimé à sa vraie valeur un joueur comme Alexandre Lacazette, que certains pensaient pouvoir être retenu en équipe de France pour le Mondial 2022. Mais le coach des Bleus en avait jugé autrement. Plus dur encore à digérer, il a fallu que Castello Lukeba signe à Leipzig et Malo Gusto signe à Chelsea après avoir quitté l'OL pour connaître une première sélection, tout comme cela pourrait être aussi le cas pour Bradley Barcola. Alors, le « au niveau » de DD sera dur à digérer.