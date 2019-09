OL : Garde, Blanc, Mourinho, Baticle ? Les rumeurs commencent

Dans : OL, Ligue 1.

Ce dimanche, Sylvinho est toujours l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais et même si on ne sait pas comment la réunion de samedi soir s'est terminée, l'entraîneur brésilien est encore sur le banc de l'OL au moment où une grosse semaine se profile avec deux déplacements très compliqués et attendus à Leipzig en Ligue des champions, et à Saint-Etienne dimanche prochain en Ligue 1. Cependant, cela n'empêche pas les rumeurs de circuler concernant le possible départ de Sylvinho et surtout le nom de son éventuel remplaçant aux commandes de l'Olympique Lyonnais. Ce dimanche, le JDD lance déjà quelques idées.

« Parmi les entraîneurs cités l’été dernier à l’OL, plusieurs sont toujours libres, de l’improbable José Mourinho à Laurent Blanc, qui n’aurait toutefois pas été contacté à l’époque. Un autre est sur le marché et connaît parfaitement la maison : Rémi Garde a été débarqué de l’Impact de Montréal il y a deux mois. À moins que Gérald Baticle, adjoint de longue date, ne soit poussé dans la lumière. Comme Genesio avant lui », explique l'hebdo. Il n'est toutefois pas certain que Jean-Michel Aulas aura l'idée de pousser un Baticle déjà contesté aux commandes d'une équipe de l'OL où on ne s'attendait probablement pas à cela en juin dernier lorsque Juninho et Sylvinho ont été intronisés sous les hourras de la foule des supporters lyonnais.