OL-Nice ‍: Clément Turpin désigné, la polémique éclate

Par Hadrien Rivayrand

Vendredi soir en Ligue 1, l'OL recevra Nice au Groupama Stadium. Un choc très important pour les deux équipes pour la suite de leur saison.

Nice a des ambitions élevées cette saison en Ligue 1 alors que du côté de l'OL, on tente avant tout de sauver sa peau. Les Gones restent sur une belle série de trois victoires de suite toutes compétitions confondues et peuvent s'avancer avec confiance et sérénité avant d'affronter Nice. Chez les Aiglons, la défaite face à Monaco a fait beaucoup de mal aux têtes azuréennes, qui vont devoir passer à autre chose pour repartir de l'avant. Vendredi soir prochain, tous les détails compteront et les fans niçois n'aiment pas du tout quel arbitre a été choisi, à savoir Clément Turpin.

Clément Turpin, Nice a la rage

Sur les réseaux sociaux, notamment X, les internautes proches de l'OGC Nice n'ont en effet pas manqué de crier au scandale. « On va se retrouver 4 ème dans ce cas là c'est abusé ce plan anti-Nice », « Qu'on ne me parle plus d'égalité », « Penalty pour Lyon but de Lacazette », « On va se faire entuber, c’est pire que Frappart et en plus il arbitre Lyon », « Et en plus il est Lyonnais c'est magnifique », « On va jouer contre Lacazette et lui mdrr les penalties vont pleuvoir » ou encore « Ptdrr c'est trop une dinguerie », pouvait-on voir comme commentaires sur le nouveau réseau social d'Elon Musk. La pression est donc déjà grande sur les épaules de Clément Turpin, aguerri à ce genre de rencontres et à ce genre de critiques de la part de fans. Rien ne sera pardonné au vu des enjeux présents, surtout que l'arbitre international français était à la VAR lors du match entre Nice et Monaco. Il a d'ailleurs arbitré 34 fois l’OGCNice dans sa carrière pour 12 victoires, 13 nuls et 9 défaites.