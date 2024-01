CdF ‍: L'OL déroule contre Pontarlier, la série continue

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A Besançon, Lyon bat Pontarlier 3-0

Buts pour l'OL : Cherki (45e), Maitland-Niles (52e), Lacazette (57e)

L’OL a su parfaitement éviter le piège de la Coupe de France ce dimanche, en disposant de Pontarlier sur le score de 3-0, à Besançon. Devant un public chauffé à blanc en faveur des Doubiens, les Lyonnais ont pris les choses au sérieux et ont fait la différence juste avant la pause par un Cherki très remuant, qui transperçait la défense adverse (0-1, 45e). L’OL déroulait dès la reprise et ne laissait aucune chance à la formation évoluant en National 3. Maitland-Niles d’une reprise de près (0-2, 52e) et Lacazette bien sûr (0-3, 57e) ont fait gonfler le score pour faire passer une fin de match plus tranquille à la formation de Pierre Sage. Le parcours continue, et la dynamique positive également, avant la reprise du championnat le week-end prochain.