OL ‍: Thierry Henry menace poliment Cherki

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rappelé en équipe de France Espoirs après les forfaits de deux joueurs, Rayan Cherki sait que Thierry Henry l'a à l'oeil. Et le jeune joueur de Lyon ne doit pas croit que tout est réglé.

On l'a appris lundi midi via un communiqué de la Fédération Française de Football, suite aux forfaits de Georginio Rutter (Leeds United FC) et Joris Chotard (Montpellier HSC), Rayan Cherki a finalement été convoqué pour les deux matchs amicaux prévus contre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis. Un petit miracle pour le joueur lyonnais, qui ne figurait pas dans la liste dévoilée la semaine passée par Thierry Henry, ce qui l'avait clairement piqué au vif. Alors que les Jeux Olympiques de Paris se profilent, et que Cherki espère forcément gagner une médaille avec la France, cette absence était un mauvais signal lié à ses prestations mitigées avec l'OL. Pierre Sage avait d'ailleurs tiré le même bilan, envoyant l'ailier de 20 ans sur le banc des remplaçants. C'est d'ailleurs comme cela qu'il est entré en jeu vendredi face au TFC, renversant totalement un match mal embarqué pour Lyon. Un match qui a pesé dans le choix du sélectionneur français, mais qui ne suffira pas.

Cherki doit faire aussi bien avec l'OL

Ce lundi, alors que Rayan Cherki a rejoint rapidement Clairefontaire, Thierry Henry a été très clair. S'il veut réintégrer durablement les Bleuets, le natif de Lyon va devoir répéter sa prestation de vendredi dernier, son talent naturel ne suffisant pas. « C'est juste logique de le rappeler, car il était avec nous depuis un moment. Il y a quelque chose qu'il va falloir faire, prouver. Il y a déjà eu une réponse lors de Toulouse-OL et on a aimé. C'est un joueur qu'on apprécie, franchement qui n'aime pas regarder jouer Cherki ? Mais j’espère qu'il va être performant avec nous et plus constant, avec son club aussi. Il sait ce qu'il a à faire pour revenir au premier plan », a prévenu le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Le joueur lyonnais va devoir cravacher fort avec son club, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour Pierre Sage, lequel sait que Rayan Cherki a vraiment pris une petite claque la semaine passée en apprenant son absence chez les Bleuets.