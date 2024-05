Luis Alberto à l'OM, c'est vraiment chaud

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Révélée par la presse italienne il y a quelques jours, la piste Luis Alberto se confirme et semble à prendre très au sérieux du côté de l’OM, dont le président Pablo Longoria cible bel et bien le milieu espagnol de la Lazio.

Du haut de ses 31 ans, Luis Alberto s’impose comme l’une des principales pistes de l’état-major de l’Olympique de Marseille dans l’optique du prochain mercato. Sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2027, l’international espagnol (1 sélection) a les faveurs de Pablo Longoria, fan de son profil et qui aimerait le recruter dans la cité phocéenne. La piste a été révélée par la presse italienne il y a quelques jours et semble doucement se confirmer pour l’OM puisque selon les informations du site Homme du match, le club marseillais est bel et bien lancé à fond sur cette piste.

La Lazio ne retiendra pas Luis Alberto

Et bonne nouvelle pour Marseille, Luis Alberto ne sera pas retenu coûte que coûte par Igor Tudor et par les dirigeants de la Lazio. Le milieu de terrain espagnol a exprimé le désir de partir afin de relever un nouveau challenge et le club italien, dans lequel il évolue depuis 2016, ne s’y opposera pas. La question est maintenant de savoir où rebondira Luis Alberto, qui figure également dans les petits papiers de Naples, comme indiqué ce week-end. Valorisé à environ 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de San José del Valle ne sera pas bradé puisqu’il compte encore deux années de contrat à la Lazio. Il s’agit maintenant de voir si l’OM est prêt à investir une telle somme sur un joueur de 31 ans, ce dont on peut douter, d’autant plus si le club phocéen ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.