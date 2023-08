Aulas frappe Textor dans le portefeuille, l'OL au bord du KO

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir menacé John Textor d'un procès en diffamation, on apprend que Jean-Michel Aulas avait fait saisir les comptes de l'Olympique Lyonnais. La guerre est désormais totale.

L'ambiance s'est singulièrement tendue du côté de Lyon ces dernières heures. Puisqu'en réaction à l'annonce d'une plainte déposée par la holding familiale de Jean-Michel Aulas contre Eagle Football et John Textor pour diffamation, l'OL a laissé fuiter via L'Equipe le fait que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait frappé fort devant le tribunal de commerce de Lyon. JMA a en effet demandé et obtenu le gel immédiat de 14,5 millions d'euros sur les comptes en banque du club rhodanien. Et cela alors que l'OL a évidemment besoin d'avoir les mains libres pour un mercato d'été, déjà rendu compliqué par la DNCG. Pour Jean-Michel Aulas, il s'agit d'avoir la certitude que John Textor aura les moyens financiers de lui rembourser en partie ce que le repreneur d'OL Groupe lui doit encore.

Aulas a mis Textor KO

Une procédure virile, mais légale, que le président exécutif de l'Olympique Lyonnais digère forcément très mal. « Jean-Michel Aulas a bloqué nos comptes en plein mercato et nous a mis en risque sur nos discussions sur nos lignes de crédits. C'est agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, qu'on aimerait respecter », a confié, dans le quotidien sportif, Santiago Cucci, qui s'était déjà égratigné avec l'ancien boss de l'OL au moment du fiasco devant la DNCG. OL Groupe a tenté de faire lever ce gel des comptes, mais la décision a été confirmée ce mercredi, ce qui oblige le club rhodanien à saisir d'autres voies de recours.

J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 29, 2023

Et du côté de Jean-Michel Aulas, on pointe du doigt les manquements de John Textor face aux engagements financiers pris lors de la vente de l'Olympique Lyonnais. « John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d'un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest. Par conséquent, la société Holnest a été contrainte d'initier plusieurs actions judiciaires pour préserver ses droits face aux manquements répétés de John Textor et d'Eagle Football », a précisé la holding familiale de Jean-Michel Aulas. Alors que l'Olympique Lyonnais pointe à l'avant-dernière place du classement de Ligue 1, cette énorme crise met clairement en danger un club où l'on s'attendait probablement à tout sauf à cela.