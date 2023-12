10ME pour ce prodige, l'OL officiellement en course

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mohamed Amoura crève l’écran en Belgique depuis le début de la saison, où il totalise déjà 15 buts en 22 matchs sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise. Des performances qui n’ont pas échappé à l’OM et à l’OL.

Il y a quelques jours, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mohamed Amoura était révélé. Le club phocéen n’est pas le seul en France à se pencher de près sur la situation de l’international algérien. En effet, Nabil Djellit dévoile que l’Olympique Lyonnais est également très intéressé par le profil de l’avant-centre algérien de 23 ans. « Mohamed Amoura a des touches très concrètes avec Lyon et Wolverhampton pour deal dès cet hiver. D'autres clubs se sont renseignés mais + pour cet été. Je le vois terminer sa saison avec l'USG (15 buts en 22 mat). Avant tout ça, il y a une CAN à jouer avec l'Algérie » a dévoilé le journaliste de France Football sur son compte X.

Amoura suivi par l'OM... mais aussi par l'OL

L’intérêt de l’Olympique Lyonnais ne fait qu’ajouter un peu de hype autour de ce joueur très suivi en Europe en raison de ses prestations depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable à l’Union Saint-Gilloise en Belgique, Mohamed Amoura a disputé un total de 25 matchs pour 17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances de très haute volée qui ont logiquement attiré la convoitise des clubs français, mais pas uniquement donc puisque Wolverhampton est aussi sur les coups. Et la concurrence des « Loups » de Premier League sera très difficile à dompter pour les deux Olympiques quand on connait la force de frappe des clubs anglais. John Textor a toutefois promis de gros moyens pour le mercato de l’OL cet hiver avec une enveloppe -ventes comprises- qui pourrait dépasser les 50 millions d’euros. De quoi caresser l’espoir de s’offrir un diamant brut tel que Mohamed Amoura ?