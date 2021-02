FCN : Nantes sauvé par Kombouaré ? Il dit oui

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes a fait confiance à Antoine Kombouaré pour tenter de sauver le club, actuellement à la lute pour le maintien en Ligue 1.

Un peu plus d'un mois après son arrivé sur le banc nantais, Raymond Domenech a été licencié après des résultats catastrophiques et pas le moindre match remporté. Encore plus visé par les supporters après le fiasco Domenech, le clan Kita a néanmoins balayé les rumeurs de vente du club. Pour éteindre le feu, le FCN a fait confiance à Antoine Kombouaré, sans club depuis son échec avec Toulouse. Habitué aux luttes pour le maintien, l'entraîneur sera servi, puisque la situation est critique pour les Nantais. Actuellement 18e, les Canaris comptent trois points de retard sur Lorient, premier non relégable, alors que les Merlus ont joué un match de moins ! Alors que l'effectif nantais semble limité, la tâche confiée à l'ancien coach du PSG s'annonce bien compliquée.

Sur le plateau du Late Football Club, Dominique Armand s'est pourtant montré optimiste quant à la suite de la saison des Canaris. « Antoine Kombouaré peut-il sauver Nantes ? Oui, parce que Nantes n’a pas un effectif pire qu’autour d’eux dans ce championnat. Mais rien n’est sûr. Ces dernières saisons, ses expériences dans trois clubs différents en difficulté, ont été assez compliquées… Mais sur le papier, Nantes, ce n’est pas pire que ses voisins de classement. Donc oui Kombouaré peut sauver le FCN » a déclaré le journaliste de Canal+. L'effet Kombouaré permettra-t-il aux Canaris de sauver sa place parmi l'élite ? Premier élément de réponse ce dimanche après-midi face à Angers.