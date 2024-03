OM-Nantes ‍: Une explication officiellement demandée aux arbitres

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué publié au lendemain du match OM-Nantes, avec deux possibles penalties oubliés pour les Canaris, le club de Waldemar Kita souhaite avoir des explications.

« A la suite de la rencontre de la 25eme journée contre l’OLYMPIQUE de MARSEILLE et à de nouvelles erreurs d’arbitrage, le FC NANTES souhaite obtenir des explications claires de la Direction de l’arbitrage. Le club demande par ailleurs la communication des échanges entre le VAR et M. LETEXIER suite à la faute évidente non sifflée commise sur Moses SIMON (36e minute) ainsi que sur la succession de mains commises dans la surface de réparation olympienne (50e minute) », indique le FC Nantes, qui attend désormais une réponse des officiels sur ce sujet hautement polémique. Après le match, le président nantais avait hurlé sa colère dans les couloirs du Vélodrome, estimant que les clubs dépensaient de l'argent pour rien avec la VAR.