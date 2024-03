Nantes ‍: Gourvennec viré et remplacé par Kombouaré ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Jocelyn Gourvennec a confié qu'il avait reçu le soutien de Waldemar Kita malgré la défaite contre Strasbourg. En réalité, le propriétaire du FC Nantes a décidé de le virer et de nommer Antoine Kombouaré jusqu'à la fin de saison.

La tension était énorme au coup de sifflet final du match entre les Canaris et les Strasbourgeois, et si les supporters ne se focalisaient pas uniquement sur l'entraîneur français, il est clair que Jocelyn Gourvennec connaît trop bien le football pour ne pas croire que sa situation n'était désormais pas en danger. Arrivé fin novembre à Nantes afin de remplacer Pierre Aristouy, le technicien de 51 ans a beau avoir dit qu'il n'envisageait pas de partir, son employeur a une autre idée le concernant. Ce dimanche, Ouest-France et L'Equipe révélaient que du côté de Waldemar Kita, on n'était pas loin d'appuyer sur le bouton du siège éjectable pour Gourvennec, confirmant que le patron du FCN n'était pas de nature patiente quand son équipe est dans la zone rouge. Et peu après midi, on a eu confirmation que l'heure du grand changement avait sonné, puisque le quotidien sportif annonce qu'Antoine Kombouaré faisait son retour à Nantes, un an après avoir été limogé par Waldemar Kita.

Gourvennec remplacé à Nantes

Nantes : Gourvennec ne démissionnera pas https://t.co/eAv0IjtiWo — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2024

« Depuis plusieurs semaines, Waldemar Kita ne cache plus ses doutes sur son coach à mener à bien l’opération maintien. Samedi soir, ils ont été plus que renforcés. Le président nantais a remercié des entraîneurs pour beaucoup moins que ça », dévoile David Phelippeau dans Ouest-France. Dans L'Equipe, non seulement on reconnaît qu'entre Gouvennec et Kita, il y avait de l'eau dans le gaz, mais qu'en plus les dirigeants de l'actuel 16e de Ligue 1 avaient déjà travaillé sur la venue d'un nouvel entraîneur. Ce qui était donc vrai puisque le choix de Waldemar Kita a rapidement fuité. Recruté la semaine passée par Prime Vidéo pour devenir consultant, Antoine Koumboauré avait reconnu que son licenciement de Nantes en mai 2023 avait été un choc. Il aura l'occasion d'oublier tout cela, même si la mission sera un peu similaire que l'an dernier, à savoir sauver la place du FC Nantes en Ligue 1.