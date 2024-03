FCN ‍: Nantes nomme Kombouaré et dévoile son staff

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes a officialisé l’arrivée d’Antoine Kombouaré aiu poste d'entraineur pour terminer la saison et essayer de le faire en allant chercher le maintien.

L’entraineur kanak, qui était parti en 2023, revient donc avec un staff composé de Guillaume Marie et Yves Bertucci (adjoints), Michel Dufour (préparateur physique) et Willy Grondin. « Le FC Nantes tient à remercier Jocelyn Gourvennec et son staff pour leur engagement et leur professionnalisme au service du Club et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière », a livré la Maison Jaune à propos de l’entraineur limogé à la suite de la dernière défaite face à Strasbourg.