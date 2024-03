Incidents à la Beaujoire après la défaite de Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Déjà marqué par un déluge de fumigènes dans la tribune Loire, lequel a provoqué un arrêt de la rencontre Nantes-Strasbourg ce samedi à la Beaujoire, l'après-match a été perturbé par la venue sur la pelouse de plusieurs dizaines de supporters nantais encagoulés.

Il y avait de la tension à la Beaujoire ce samedi, au moment où le FC Nantes recevait Strasbourg dans un match crucial pour le maintien en Ligue 1. Pendant les 90 minutes, ce sont plusieurs dizaines de fumigènes qui ont été utilisées dans la tribune Loire, au point même qu'à quelques minutes de la fin, et alors que les Alsaciens menaient 3 à 1, l'arbitre a été contraint de stopper provisoirement la rencontre alors qu'il y avait un épais nuage de fumée sur la pelouse.

C'est chaud à La Beaujoire ... ça rappelle certaine années pic.twitter.com/mI00WjVios — SorareFCN 🐤 (@SorareFCN) March 16, 2024

Mais, dès le coup de sifflet final, plusieurs dizaines de supporters nantais, dont la plupart avait le visage caché par des cagoules aux couleurs des Canaris, sont descendus sur le terrain. La présence de stadiers, mais également d'une compagnie de CRS a permis d'éviter le chaos et un envahissement total du terrain. Et près un quart d'heure d'extrême tension, le calme relatif est revenu sans aucune violence. Au micro, et face à la tribune, les représentants des Ultras nantais ont fait part de leur colère contre les dirigeants du club alors que le club est désormais barragiste et pourrait être relégable en cas de victoire de Metz dimanche à Reims.