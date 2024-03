Nantes ‍: Terrible blessure et saison terminée pour Moses Simon

Le FC Nantes, qui lutte pour le maintien en Ligue 1, devra se passer de Moses Simon jusqu'à la fin de saison. L'attaquant nigérian s'est gravement blessé avec sa sélection.

Antoine Kombouaré n'a pas encore dirigé un seul match de son équipe depuis qu'il a repris les commandes du FC Nantes suite au limogeage de Jocelyn Gourvennec, mais il empile les mauvaises nouvelles. Alors que les Canaris ont déjà appris qu'ils devront se passer de supporters lors de la réception de Lyon, le 7 avril, et qu'ensuite la Beaujoire sera privée de la Tribune Loire jusqu'à la fin de la saison, c'est une nouvelle encore plus terrible qui est arrivée au club.

En effet, Moses Simon, l'attaquant nigérian du FCN, a été victime d'une fracture du péroné lors du match entre le Nigéria et le Mali mardi soir. L'attaquant s'est blessé lors d'un choc avec le gardien de but malien, et il a aussitôt été transporté à l'hôpital. Selon les témoins sur place, Moses Simon était en larmes, ayant bien compris que cette fracture du péroné marquait la fin de sa saison et le début d'une longue absence des terrains de football. Pour rappel, le FC Nantes est actuellement barragiste.

Moses Simon injury looks serious, he’s in tears. Rushed to the hospital.



Let's say a prayer for Simon. Get well soon Simon. You will come back stronger. pic.twitter.com/xnefWd5lxT