FCN ‍: Kombouaré fou de joie, les Canaris remplumés pour le maintien

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Ce dimanche, le FC Nantes a ramené trois précieux points de son déplacement au Havre (1-0). Une victoire sans forcément la manière, mais qui suffit amplement au bonheur d’Antoine Kombouaré.

Comme il avait pu le faire en Europa League lors de la première victoire contre l'Olympiakos en début de saison dernière, Antoine Kombouaré a laissé exploser sa joie en courant sur la pelouse du Stade Océane après le but victorieux de Kader Bamba à la 92e minute de jeu. Si ce match contre Le Havre, comptant pour la 29e journée de L1, n’a bien entendu pas la saveur d’un succès européen, cette victoire contre un concurrent direct pour le maintien a fait le plus grand bien aux Canaris. Puisqu’avec cette deuxième victoire en trois matchs depuis le retour du Kanak, le FCN est maintenant à la 14e place, cinq longueurs au-dessus de la zone rouge. Pas encore maintenu, Nantes devra encore prendre quelques points pour se sauver contre Rennes ou Montpellier lors des prochains matchs avant d’affronter trois des quatre premiers de L1 pour finir la saison. Quoi qu’il en soit, ce succès plein d’émotions, avec le but de la délivrance à la dernière seconde, redonne le sourire à Kombouaré.

« Je me serais contenté du match nul »

« C'est énormément de joie et de fierté. Ça s'est joué sur des petits détails. Le Havre aurait pu gagner, il ne faut pas hésiter à le dire. J'ai beaucoup insisté sur la force mentale. Là, sur la durée et le long terme, on a repoussé nos limites pour aller chercher la victoire inespérée. Je me serais contenté du match nul. Les entrées en jeu ont payé. C'est rare que je me lâche comme ça, mais on souffre beaucoup. J'ai vu une atrocité avec ce match à huis clos contre Lyon. Depuis mon retour, on fait 2 victoires en trois matchs. On se donne un bol d'air, mais rien n'est fait. C'est le premier clean-sheet depuis très longtemps. Au terme d’un scénario improbable, mais ça montre l'état d'esprit de ce groupe. Ce sont des matchs très difficiles à jouer en raison de la pression. On joue l'avenir d'un club, de salariés... c'est compliqué. Ça peut se jouer sur le dernier match de la saison ou aux barrages. On s'y est préparé. Bien sûr qu'on aimerait mieux jouer mais si on joue comme ça à chaque fois et qu'on gagne, je signe tout de suite. Si on veut gagner des matchs, il faut jouer. J'ai mis une équipe avec beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, c'est la victoire des joueurs », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de Nantes, qui semble bien parti pour accomplir sa mission sauvetage.