FCN : Frank Kita balaye les rumeurs de vente du club

Dans : FC Nantes.

Alors qu'Antoine Kombouaré a officiellement remplacé Raymond Domenech fraîchement licencié, Frank Kita a balayé les rumeurs de vente du club.

Il n'y a pas qu'à Marseille que le début d'année est mouvementé. Seulement quelques semaines après sa nomination au poste d'entraîneur de l'équipe première, Raymond Domenech a été remercié par sa direction. Il est vrai que le bilan de l'ancien sélectionneur des Bleus est accablant : en sept matchs, l'homme de 69 ans n'a pas connu la victoire. Alors que les Canaris n'ont plus remporté le moindre match depuis 16 rencontres et qu'ils pointent à une très dangereuse 18e place en Ligue 1, c'est Antoine Kombouaré qui a été choisi pour éteindre le feu. Présent lors de la conférence de presse de présentation du nouveau coach, Frank Kita en a profité pour balayer certaines rumeurs autour d'une potentielle vente du club.

« Le plaisir, on le prend que quand on gagne, en ce moment ce n'est pas le cas. Il faut faire face, c'est une saison compliquée, on a toujours été responsables. Cela fait un certain nombre de mois que cela ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Il faut s'accrocher, être persévérants, c'est notre club, ce qui se passe à l'extérieur je m'en moque totalement. Cela ne m'affole pas, on a totalement l'habitude » a répondu le directeur général du FC Nantes, qui a également profité de la conférence de presse pour décrire le choix de Raymond Domenech comme une erreur. Quand on connaît la popularité du clan Kita chez les supporters nantais, pas sûr que cette déclaration rassure beaucoup les fans.