Nantes ‍: Kombouaré menacé, une légende s'offre à Kita

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Champion d’Afrique en 2024, le sélectionneur d’ivoirien Emerse Faé n’a pas fermé la porte à une expérience sur le banc du FC Nantes, un club dans lequel il a joué de 2003 à 2007.

Adjoint de Jean-Louis Gasset au départ de la CAN 2024, Emerse Faé a été nommé sélectionneur après la démission de celui qui est actuellement l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pendant la phase de groupes. Pour sa première expérience en tant que numéro un, le natif de Nantes a surpris tout le monde en imposant sa méthode, ses choix… et en faisant gagner la Côte d’Ivoire. Après un premier tour cataclysmique, qu’ils ont passé par miracle, les Éléphants ont gagné leur CAN à domicile. Emerse Faé est désormais une légende en Côte d’Ivoire, où il a été conforté dans son rôle de sélectionneur. Mais à plus long terme, l’ancien milieu de terrain d’1m75 s’imagine bien revenir à Nantes, où il est né et où il a été formé.

FC Nantes : Kita et Kombouaré sont d'accords, ils ne s'entendent pas https://t.co/y4MENaF0Ho — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2024

Dans une interview accordée à So Foot, il n’a pas fermé cette possibilité alors qu’Antoine Kombouaré vient tout juste d’être nommé en lieu et place de Jocelyn Gourvennec pour tenter de sauver le club de la relégation en Ligue 2. « Je suis encore jeune, donc je ne peux pas me fermer les portes. Aujourd’hui, je suis pleinement concentré sur la sélection, je veux réaliser encore de grandes choses. Bien sûr qu’en tant que Nantais, ce serait envisageable un jour d’être entraîneur du FC Nantes, mais pour le moment, je n’y pense pas du tout » a lancé Emerse Faé, qui jouit d’une notoriété toute neuve depuis la CAN. « Bien sûr que je sens que tout est différent. Je prends beaucoup de photos, on me reconnaît et on me remercie beaucoup pour les émotions et le pays. Je ne me sens pas comme un héros, j’ai juste effectué mon travail, et ma plus grande réussite, c’est d’avoir permis aux Ivoiriens d’être fiers d’être ivoirien » savoure celui qui semble voué un jour ou l’autre à revenir en Loire-Atlantique, ce qui ne déplairait sans doute pas aux amoureux du FC Nantes.