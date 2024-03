Nantes ‍: Gourvennec ne démissionnera pas

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a coulé samedi à la Beaujoire face à Strasbourg, provoquant la colère des supporters. Pour Jocelyn Gourvennec, il est hors de question de jeter l'éponge.

Nantes est peut-être à quelques heures de se retrouver relégable en Ligue 1, puisque si Metz s'impose à Reims, alors les Canaris tomberont dans la zone rouge. De quoi expliquer en grande partie l'énorme mouvement de colère d'une partie des supporters nantais, lesquels ont fait connaître leur mécontentement en fin de rencontre. Si la Tribune Loire veut essentiellement la peau de Waldemar Kita, Jocelyn Gourvennec sait qu'évidemment il pourrait rapidement être en danger, le propriétaire du FC Nantes n'étant pas du genre à tergiverser longtemps lorsqu'il faut virer un entraîneur. Mais l'actuel coach nantais affirme avoir le soutien de son patron et il n'envisage pas du tout de baisser les bras, malgré les mauvais résultats et la situation de son équipe en Ligue 1.

Pas de révolution à Nantes

Incidents à la Beaujoire après la défaite de Nantes https://t.co/s5VMxG76sR — Foot01.com (@Foot01_com) March 16, 2024

Pour Jocelyn Gourvennec, au contraire, l'heure est venue de serrer les rangs au sein du club nantais. « Il faut continuer à rester ensemble. C’est une vraie clé. Il faut garder unité. On peut se parler, il peut y avoir les murs qui tremblent (...) Le président est touché par la situation, il faut qu’on n’arrive pas à gagner chez nous. Entre perdre et gagner, il y a aussi ne pas perdre. Il y a de l’incompréhension chez lui. Il est venu le dire à tout le vestiaire. Comment on peut disparaître sur 35 minutes ? Comment on peut être autant impacté sur un fait de jeu, un fait contraire ? On a du mal à comprendre ça (...) Si je me sens en danger ? Le président a eu des mots pour tout le monde. Des mots sur l’envie de garder l’unité. Je ne suis pas décideur. J’assume mes responsabilités, le fait de continuer à me battre. J’ai connu des moments difficiles dans ma carrière. Quand c’est comme ça, il faut faire front », a prévenu l'entraîneur du FC Nantes alors que son équipe se déplacera à Nice après la trêve internationale.