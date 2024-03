Nantes ‍: Domenech est écoeuré par Kombouaré

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes a récemment décidé de faire revenir Antoine Kombouaré pour sauver les meubles en Ligue 1. En conférence de presse ces dernières heures, l'ancien du PSG en a dit plus sur ses aspirations, quitte à tacler quelques anciens.

Le FC Nantes est en grand danger en Ligue 1 cette saison. Les Canaris n'ont plus que quelques matchs pour éviter le pire. Face à une situation de pire en pire, la direction a décidé de faire appel à un personnage bien connu de la maison jaune : Antoine Kombouaré. Le retour du technicien français avait pas mal surpris. Mais l'ancien du PSG a une grande envie de changer les choses malgré les vents contraires. Et il pense même que revenir aujourd'hui est plus facile que lors de sa dernière expérience, quand les fans grondaient contre le Kita Circus et... Raymond Domenech. Une sortie qui est revenue aux oreilles du consultant qui n'a logiquement pas du tout apprécié...

Domenech taclé par Kombouaré, ça ne passe pas du tout

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « C'est pas très confraternel (ironique). Je rappelle que cette année-là, il s'est sauvé aux barrages. Il serait descendu sans une décision favorable contre Toulouse avec un penalty pas sifflé pour le TFC à cinq minutes de la fin. Il serait descendu de la même manière. Je lui souhaite bon courage et espère que Nantes s'en sortira, mais je trouve ça dommage pour lui », a notamment indiqué Raymond Domenech, qui attendra Antoine Kombouaré au tournant dans les prochaines semaines. Pour rappel, lors de son passage éclair chez les Canaris de février à mars 2021, Raymond Domenech n'avait pu faire que quatre nuls pour trois défaites concédées. Un bilan famélique encore marquant pour de nombreux fans et observateurs du club nantais. Kombouaré en fait partie.