Nantes ‍: Kita vire Gourvennec et assume tout

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

En totale perdition, le FC Nantes a montré la sortie à Jocelyn Gourvennec. Une décision que Waldemar Kita a déjà commenté, confiant même à sa tristesse à devoir agir ainsi.

Décision forte au FC Nantes, où un nouveau changement d’entraineur est en cours. Après la dernière défaite à domicile face à Strasbourg, les Canaris vont se séparer de Jocelyn Gourvennec. Le président du club l’a confirmé pendant la journée de dimanche, quelques heures seulement après la parution des informations en ce sens. S’il avait surpris en virant Pierre Aristouy en début de saison, il affirme faire toujours les bons choix pour la Maison Jaune, malgré la grogne qui ne cesse jamais contre ses décisions.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Strasbourg. pic.twitter.com/k1OjAMa35q — FC Nantes (@FCNantes) March 16, 2024

« Cela n'a pas été une décision évidente à prendre parce que c'est un super mec. Avec Franck (Kita, son fils), on aurait vraiment aimé le garder, mais on ne voyait pas de solution pour s'en sortir. Malgré toute la sympathie qu'on a à l'égard de Jocelyn, quand vous voyez le comportement des joueurs, les résultats, tout un ensemble de choses, il n'y a pas eu de révolution. On peut parler autant qu'on veut mais à un moment donné, il faut un électrochoc, recréer une dynamique, de l'espoir. Si on ne fait rien, on descend direct. Les joueurs peuvent s'en vouloir aussi. Ils ont leur part de responsabilité », a livré Waldemar Kita, qui assume le fait de reprendre Antoine Kombouaré alors que les deux hommes s’étaient séparés devant l’épuisement du kanak à diriger Nantes en fin de saison dernière.