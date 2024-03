Nantes ‍: Kita met tout le monde dehors, Kombouaré connait son avenir

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Waldemar Kita a pris la décision de virer Jocelyn Gourvennec et pour sauver Nantes, le président des Canaris a rappelé son ancien entraîneur Antoine Kombouaré. Un choix validé par Daniel Riolo.

Seizième de Ligue 1, le FC Nantes est au fond du trou après sa défaite contre Strasbourg ce week-end. Un revers fatal à Jocelyn Gourvennec, viré par Waldemar Kita. Pour succéder au technicien français de 51 ans, Waldemar Kita a fait appel à une vieille connaissance en la personne d’Antoine Kombouaré, coach nantais entre 2021 et 2023. L’ancien entraîneur du PSG a une mission, sauver le FC Nantes de la relégation en Ligue 2. Dans le cas où il attendrait cet objectif, Antoine Kombouaré pourrait alors s’inscrire dans la durée et être confirmé sur le banc des Canaris pour la saison prochaine.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert s'inclinent face à Strasbourg. pic.twitter.com/k1OjAMa35q — FC Nantes (@FCNantes) March 16, 2024

Une bonne décision de la part de Waldemar Kita selon Daniel Riolo, qui estime que le coach kanak était le meilleur parmi ceux sur le marché pour cette mission commando. Le journaliste de RMC espère désormais que la direction nantaise laissera du temps à Antoine Kombouaré et ne le menacera pas à la première série de résultats négatifs. « Clairement, il fallait changer quelque chose à Nantes, créer un choc et trouver un pompier de service. Je ne vois pas qui sur le marché pouvait faire mieux que Kombouaré » estime Daniel Riolo, plutôt convaincu par le choix de l'état-major nantais, avant de poursuivre.

Daniel Riolo valide le choix Antoine Kombouaré

« Il connait le club, il va apporter une énergie nouvelle. La suite, on verra bien. Après tout, il y a quand même eu une bonne période quand il était là, il avait retrouvé la motivation. Il y a eu une très belle période avec des matchs de coupe d’Europe, le problème c’est que tu as toujours l’impression qu’il peut se faire mettre dehors sur une mauvaise série. Comment construire avec lui alors que tu as toujours l’impression que Kita peut le virer à tout moment ? » a lancé le journaliste de RMC, convaincu qu’Antoine Kombouaré a les compétences requises pour sauver Nantes d’une relégation qui semblait de plus en plus probable avec la dynamique des dernières semaines. Au classement, les Canaris n’ont que 2 points d’avance sur Metz, actuel 17e.