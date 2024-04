Ce club français cartonne en Coupe d'Europe, quelle fierté

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Barbet

Grâce à une incroyable épopée, le FC Nantes participe pour la première fois de son histoire au final 4 de la Youth League. Une immense fierté pour Stéphane Moreau, entraîneur des jeunes Canaris.

Après avoir disposé du Lech Poznań lors du premier tour de qualification de la Youth League, puis du HJK Helsinki au tour suivant, Nantes s'est offert le FC Séville en barrage. Ce qui a permis au club de la Loire-Atlantique de disputer un huitième de finale face au club autrichien de Salzburg, vainqueur de la compétition en 2017 et finaliste en 2022. Nantes a remporté le match 1-0 puis a éliminé Copenhague aux tirs au but pour se qualifier dans le dernier carré. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de la compétition qu'un club français parvient à se hisser à en demi-finale. La dernière fois, c'était le PSG, en 2016, qui avait achevé son parcours en finale, perdant contre Chelsea. Forcément, Nantes est fier de la qualité de sa formation, encore plus Stéphane Moreau, l'entraîneur des jeunes espoirs nantais.

Nantes savoure son parcours et sa fierté

Four shoot-outs won in their run so far ✅@FCNantes are the #UYL penalty kings 👑 pic.twitter.com/CEw7QkMyr2 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 16, 2024

« C’est d’abord une fête, un plaisir et on doit l’aborder comme ça, plus que de se focaliser sur l’enjeu d’une qualification en finale. C’est d’abord une récompense, avec la finalité de créer un nouvel exploit, dans la continuité de ce qu’on a fait jusqu’ici. C’est une fierté pour le club, dans un premier temps, car ça met en avant le bon travail réalisé depuis plusieurs années sur la formation, mais aussi pour la ville et la région. Il y a aussi la réalité de la compétition avec l’ambition de gagner ce match-là et d’en profiter pour les faire progresser encore un peu plus vite » a affirmé l'ancien entraîneur des U17 du PSG en conférence de presse. Nantes devra passer l'obstacle Olympiakós en demi-finale, tombeur du RC Lens plus tôt dans la compétition. La finale se disputera le 22 avril 2024, à Nyon avec comme potentiel adversaire pour le FC Nantes, l'AC Milan ou le FC Porto.