Nantes ‍: Cardiff exige 120ME après la mort d'Emiliano Sala

Ayant visiblement oublié ce qu'était la honte, le club de Cardiff s'apprête à réclamer 120 millions d'euros au FC Nantes, suite au dramatique décès d'Emiliano Sala.

Un peu plus de cinq ans après l'accident d'avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala, lequel s'apprêtait à s'engager avec le club de Cardiff en provenance du FC Nantes, le club gallois, désormais en milieu de tableau de la D2 anglaise va engager une nouvelle démarche devant le tribunal de commerce de Nantes. Selon L'Equipe, les dirigeants de Cardiff ont demandé à des experts de chiffrer financièrement le coût total de l'impossibilité de faire jouer l'attaquant argentin, le club ayant été relégué en fin de saison. Et ces spécialistes, après de longs mois de travail, estiment qu'avec le regretté Emiliano Sala Cardiff se serait maintenu en Premier League. Sur cette base, la formation appartenant à Vincent Tan, un homme d'affaires chinois malais, ne réclame rien moins que 120 millions d'euros au club de Waldemar Kita.

🚨 Cardiff City are suing FC Nantes for €120.2M over the Emiliano Sala death.



The Welsh club estimate that it had more than 54% of remaining in the Premier League with the Argentine striker.



Therefore, before the Nantes Commercial Court, the Welsh club will present an invoice… pic.twitter.com/X8fguC67Vp