FC Nantes ‍: Ce joueur avoue être au bout du rouleau

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Barbet

Après le retour d'Antoine Kombouaré, le FC Nantes espère parvenir à se maintenir en Ligue 1. Une situation à laquelle sont trop souvent confrontés les Nantais ces dernières saisons. Pedro Chirivella espère sauver le club qu'il juge trop instable.

Actuellement 16e de la Ligue 1, à 8 journées de la fin du championnat, le FC Nantes est dans une situation critique, avec seulement 5 points d'avance sur Clermont, la lanterne rouge. Comme la saison dernière, les Canaris vont devoir sauver le club dans le sprint final. Lors de l'exercice précédent, Nantes s'était sauvé à la dernière journée, avec un petit point de plus qu'Auxerre. Jocelyn Gourvennec licencié, c'est Antoine Kombouaré qui a été rappelé à la rescousse, lui qui a remporté la Coupe de France en 2022 et qui a une nouvelle mission de maintien. Frustré de voir la situation bancale du club depuis plusieurs saisons, Pedro Chirivella espère tout d'abord que Nantes va réussir à se sauver en Ligue 1 mais que le club va aussi enfin trouver de la stabilité dans les prochaines saisons.

Nantes instable, c'est la faute des joueurs

La première séance dirigée par Antoine Kombouaré 👊 — FC Nantes (@FCNantes) March 20, 2024

« On est les premiers responsables. Quand tu as 8 coaches en 3 ou 4 saisons, c’est nous. Mais, moi aussi, je veux dire, je suis le premier à être touché. C’est dur. Je n’aime pas voir ce club dans cette position. Ça fait un moment qu’on vit des saisons difficiles. Et ça pèse, individuellement et collectivement. Il reste 8 matches et on va tout faire pour que ce club reste en Ligue 1. Une telle situation, ça t’use mentalement et physiquement mais, surtout, mentalement. Tu n’arrives pas à être heureux quand tu ne fais pas bien ton travail. On ne fait pas bien notre travail. J’espère que ça va aller mieux parce que c’est dur. On va prendre chacun nos responsabilités et on va tout faire pour que ça soit meilleur d’ici la fin de saison et pour voir le FC Nantes en L1 la saison prochaine » a confié le capitaine dans des propos rapportés par le journal Ouest-France. Le milieu de terrain espagnol est conscient que les joueurs ont leur part de responsabilité dans la décadence du FC Nantes.