FCN ‍: Kombouaré l’avoue, il déteste toujours Waldemar Kita

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

De retour sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré a surpris tout le monde. Le Kanak avait quitté les Canaris l’année dernière en mauvais termes avec le président Waldemar Kita. Et leurs relations sont toujours aussi compliquées.

Qui aurait pu prédire le retour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes ? Le principal intéressé n’avait même pas envisagé cette hypothèse après son départ l'année dernière. Il faut dire que l’entraîneur des Canaris était parti en mauvais termes avec le président Waldemar Kita. Leurs personnalités respectives semblaient incompatibles et pourtant, le directeur général Franck Kita a recontacté le Kanak après un nouveau revers sous Jocelyn Gourvennec.

💬 Antoine Koumbouaré : "Pour moi aussi c'est un retour inattendu, jamais je ne pense revenir à Nantes et encore moins avec Waldemar Kita. Mais en se voyant nous nous sommes dit que le plus important était de sauver le club, pas nos caractères incompatibles." pic.twitter.com/vCeWSbxkvx — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) March 30, 2024

« C'est clair que tout le monde connaît la situation que j'ai vécue ici. Pour moi le premier, c'est un retour inattendu, je n’y avais jamais pensé. Ou alors avec d'autres patrons, mais pas avec Waldemar Kita, a reconnu Antoine Kombouaré sur RMC. Mais après la défaite face à Strasbourg (1-3, le 16 mars), je reçois un premier coup de fil de Franck Kita qui voulait me voir. J'avais quitté Nantes et Franck dans de bonnes conditions donc j'ai dit "pas de souci". »

« On devait se voir tard et finalement il me dit "ce n'est pas moi qui t'invite, c'est le président". Quand je suis arrivé au rendez-vous, il y avait monsieur le président et Franck, on était trois, a raconté le coach nantais. Le président a fait un pas, ses premiers mots ont été "Antoine, vous avez un fort caractère, on ne s'entend pas mais ce n'est pas le plus important." J'ai dit qu'effectivement ce n'était pas le plus important, que le plus important c'était le FC Nantes et de sauver le club, et c'est ce qu'on va faire. C'est aussi simple que ça. »

Kombouaré prévient Kita

« On ne s'entend pas mais avec mon éducation, j'ai toujours respecté l'institution et le président, c'est lui le patron, c'est lui qui me paye. Quand il vient, la porte est ouverte, je dis bonjour, je suis respectueux. Mais dans mon travail au quotidien, à travers les compos d'équipe, les entraînements, les choix que je fais, ça ne regarde que moi parce que quand il y aura de mauvais résultats, je me ferai couper la tête avec mes décisions, mes choix et mes conneries surtout », a prévenu Antoine Kombouaré, histoire de marquer son territoire.