FCN ‍: Waldemar Kita s’est fait une immense frayeur en avion

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, s’est fait une immense frayeur au bord de son jet privé juste avant la rencontre de la 28e journée de Ligue 1 entre les Canaris et le FC Nantes à la Beaujoire.

Waldemar Kita se souviendra longtemps de sa soirée du 7 avril 2024. Ce n’est pas le match de son équipe du FC Nantes contre l’Olympique Lyonnais qui restera dans les annales, même si les Canaris ont fait un bon match avant de s’écrouler dans la dernière demi-heure et de s’incliner face aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette (1-3). Pour le propriétaire du club nantais, c’est le voyage entre Paris et Nantes qui a été tumultueux et angoissant. Comme relayé par le journal Ouest-France, le jet privé de Waldemar Kita a connu un périple compliqué en provenance du Bourget puisque l’appareil dans lequel se trouvait le propriétaire du FC Nantes a été contraint de déclarer une procédure d’atterrissage d’urgence juste au-dessus de l’aérodrome d'Ancenis. Plus de peur que de mal pour Waldemar Kita puisque l’avion a finalement réussi à atterrir sans aucun dégât majeur. Mais à n’en pas douter, l’homme d’affaires franco-polonais de 70 ans a eu un très gros moment de frayeur à quelques instants du coup d’envoi entre son équipe et l’Olympique Lyonnais dimanche soir.