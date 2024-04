Un complot contre Nantes et l’ASSE, la commission s’acharne

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Sanctionné pour utilisation de fumigènes, le FC Nantes n’a pas obtenu gain de cause en appel. Les Canaris devront affronter l’Olympique Lyonnais à huis clos dimanche. Un coup dur supplémentaire pour le club nantais, une des cibles favorites de la commission de discipline avec l’AS Saint-Etienne.

Mauvaise nouvelle confirmée pour le FC Nantes. Le 16 mars dernier, à l’occasion du match face à Strasbourg (1-3), la Brigade Loire avait fêté ses 25 ans avec 281 fumigènes allumés. Résultat, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a infligé aux Canaris un huis clos total pour la venue de l’Olympique Lyonnais dimanche. Le club dirigé par Waldemar Kita a bien tenté de faire appel auprès du CNOSF, en vain. Cette saison, le FC Nantes va donc subir sa neuvième fermeture en tribunes !

FC Nantes 🆚 Olympique Lyonnais : Huis Clos confirmé.



Le club continue de considérer cette décision comme profondément injuste et disproportionnée. — FC Nantes (@FCNantes) April 2, 2024

C’est tout simplement le plus haut total en France, à égalité avec l’AC Ajaccio, et juste au-dessus de l’AS Saint-Etienne (8), une autre des cibles favorites de la commission de discipline selon l’Association Nationale des Supporters. « De manière complètement illégale, pour le premier match où la tribune Loire de la Beaujoire était fermée, la commission de discipline, dans sa décision, voulait vérifier que le club ne replace pas ses supporters dans les autres tribunes, a souligné l’avocat de l’ANS Pierre Barthélémy, contacté par Ouest-France. C’est complètement illégal. »

L'ANS dénonce la commission

« Des clubs sont clairement plus frappés que d’autres, a poursuivi le représentant légal. Aujourd’hui, quand on lit certaines décisions de la commission de discipline, par exemple sur Nantes ou Saint-Etienne, on voit clairement qu’ils font partie des clubs qui sont ciblés, avec des raisons objectives, avec une récurrence, mais aussi des perceptions beaucoup plus subjectives comme par exemple des clubs qui vont anticiper la sanction et à qui on reproche d’avoir renoncé parce qu’ils demandent à être auditionnés plus vite. » Dans le collimateur de la commission de discipline, les publics nantais et stéphanois savent à quoi s’en tenir.