Une fessée par l'OM ‍? Nantes refuse une soirée SM

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes fera le déplacement jusqu'à Marseille dimanche soir, alors qu'il ne fait pas bon croiser la route de l'OM actuellement. Mais les Canaris n'ont pas envie de prendre une correction.

Vêtus de jaune, les joueurs de Villarreal sont repartis du Vélodrome après avoir pris une bonne claque, et c'est le scénario que refuse d'envisager une autre formation habillée de jaune, le FC Nantes. Battus la semaine passée la Beaujoire par le FC Metz, les Nantais savent qu'ils doivent se présenter à Marseille avec des vraies ambitions sous peine de devenir la cinquième formation consécutive à se faire renverser par l'équipe de Jean-Louis Gasset. A deux jours du déplacement au Vélodrome, Jocelyn Gourvennec a évoqué ce match à hauts risques. Car si l'Olympique de Marseille peut se rapprocher du podium en cas de victoire dimanche soir, pour Nantes qui n'a que deux points d'avance sur Montpellier, barragiste. Autrement dit, ça chauffe pour le club de Waldemar Kiata avant cette rencontre face à un OM redevenu féroce.

L'OM voit jaune, ça l'énerve

Pour l'entraîneur du FC Nantes, pas besoin de faire le malin, son équipe devra surtout ne pas se présenter battue d'avance au Vélodrome afin de s'ajouter à la liste des victimes de l'Olympiques de Marseille version Gasset. « On sait qu'on va jouer une équipe en pleine bourre. Depuis que Jean-Louis Gasset a repris l'équipe, ils en ont mis trois à Donetsk, quatre à Montpellier, cinq à Clermont et quatre à Villarreal. Ils enquillent, on les sent libérés, ils réussissent des choses qu'ils avaient parfois du mal à faire. Il faudra un bon Nantes, structuré et sûrement meilleur avec le ballon. J’ai vu les Jaunes de Villarreal prendre la marée du début à la fin. Nous, on veut être nous-mêmes, les Jaunes qui résistent et savent s'organiser pour faire un match cohérent », a prévenu, dans des propos relayés par L'Equipe, l'entraîneur nantais, conscient que cela ne sera pas facile de résister à l'ouragan OM, mais que tout est possible cette saison en Ligue 1.