Nantes ‍: Waldemar Kita donne les clés du club à son fils

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita ne souhaite plus autant s'impliquer dans la vie quotidienne du club. Mais pour y parvenir, il a un bras droit qu'il connaît bien, son fils.

Agé de 70 ans, Waldemar Kita a beau avoir une partie des supporters nantais à dos, il ne semble pas réellement envisager de céder son club. Cependant, s'il garde certaines prérogatives, l'homme d'affaires franco-polonais a décidé que son fils Franck, 41 ans, était le mieux placé pour faire tourner le FC Nantes. Alors, même s'il met son nez les dossiers les plus chauds des Canaris, notamment le choix des entraîneurs, Waldemar Kita a clairement fait savoir qu'à l'entame d'une fin de saison très compliquée pour son équipe qui lutte encore une fois pour le maintien en Ligue 1, c'est désormais Frank Kita le vrai patron de Nantes. Dans L'Equipe, le propriétaire du club confirme que celui qui est dorénavant directeur général du FCN en est le vrai patron et que cela est finalement très logique.

Un Kita remplace l'autre à Nantes

Passé par différents postes au sein du FC Nantes, Frank Kita est officiellement intronisé par son père dans L'Equipe. « C'est lui qui gère. Quand il y a un problème complexe, on partage. Mais au quotidien, les problèmes, les contrats ... , je ne mets pas mon nez dedans. Quand quelqu'un s'investit à 100 %, il faut qu'il aille au bout. Il a de l’expérience maintenant, près de vingt ans dans le foot, il prend ses responsabilités. C'est une réflexion qui s'est faite dans le temps. À un moment donné, quand vous voyez que le travail est bien fait sur pas mal de sujets - marketing, commercial, sportif - vous savez que vous pouvez lâcher. Il a fait ses preuves », explique Waldemar Kita, qui a tout de même eu son mot à dire lors du récent licenciement de Jocelyn Gourvennec et au sujet du retour d'Antoine Komboauré, dont on sait qu'il n'est pas très fan.