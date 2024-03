FC Nantes ‍: Kita et Kombouaré sont d'accords, ils ne s'entendent pas

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Barbet

Antoine Kombouaré a donc fait son grand retour au FC Nantes après avoir été démis de ses fonctions le 9 mai 2023. À l'occasion de sa conférence de presse pour sa nouvelle présentation, l'entraîneur a fait des confidences sur sa relation particulière avec Waldemar Kita.

Comme souvent, Antoine Kombouaré a été appelé à la rescousse pour une mission de maintien. Cette fois avec le FC Nantes, son dernier club en date, avec qui il avait remporté la Coupe de France en 2022. Si l'ancien coach du PSG a d'abord refusé, il a finalement accepté la proposition, afin de sauver les Canaris d'une descente en Ligue 2. Nantes est actuellement 16e du championnat, avec seulement 5 points d'avance sur Clermont, lanterne rouge, à 8 journées de la fin de la Ligue 1. Lors de la conférence de presse, si Antoine Kombouaré a confié être motivé, il a également avoué ne pas entretenir une relation très bonne avec Waldemar Kita, le président nantais. Mais l'intérêt de la Maison Jaune passe avant tout.

La confession lunaire de Kombouaré sur sa relation avec Kita

Le FC Nantes annonce l’arrivée d’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ au poste d’entraîneur principal de l’effectif professionnel en remplacement de Jocelyn Gourvennec. — FC Nantes (@FCNantes) March 19, 2024

« On a échangé, si je suis ici c'est grâce à lui. C'est lui qui a acté ma venue. Malgré les relations, qu'on ne s'entende pas c'est une chose, le plus important, c'est que Nantes reste en Ligue 1. Si on pense tous les deux que je suis l'homme de la situation, je suis flatté et heureux d'être là. On sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 en fin de saison » a affirmé le technicien de 60 ans, dans un moment assez lunaire. Alors que Nantes est en pleine crise, la direction fait confiance à un homme avec qui le président ne s'entend pas du tout. Une décision surprenante mais qui pourrait peut-être devenir bénéfique, puisque Kombouaré connaît déjà bien le club et les joueurs. Reste à savoir si cela sera suffisant pour acter le maintien des Nantais dans l'élite du football français.