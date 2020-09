Monaco : Sidibé a marqué la Premier League, trois clubs pensent à lui

Dans : Monaco.

Revenu cet été à Monaco d’un prêt à Everton, Djibril Sidibé pourrait retourner en Premier League. West Ham, Wolverhampton et Newcastle sont susceptibles de l’accueillir.

Djibril Sidibé a débuté cette nouvelle saison avec l’AS Monaco, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais il n’est pas impossible de le voir partir d’ici le 5 octobre, jour de la fin du mercato. Prêté la saison dernière à Everton où il a réalisé une belle saison (28 matches toutes compétitions confondues), Sidibé n’a pas été conservé par les Toffees de Carlo Ancelotti alors que le club de Liverpool en avait la possibilité. Malgré cela, il pourrait retrouver très vite la Premier League. 90 Minutes explique que trois pensionnaires du Championnat d’Angleterre ont un œil sur le joueur de 28 ans.

D’après le média, West Ham a pris les devants alors que Wolverhampton et Newcastle restent à l’affût. L’AS Monaco n’est pas contre un prêt de son défenseur cette saison. Les dirigeants du club monégasque veulent qu’une option d’achat définitive soit incluse dans le deal. Niko Kovac est lui très heureux des performances de Sidibé avec l’ASM et verrait d’un bon œil que le champion du monde 2018 reste dans la Principauté. « Il a terminé la Premier League il y a trois semaines. Il est dans une bonne condition physique. J’en suis surpris. Son prêt a été bon. Il est international et champion du monde. Je compte sur lui cette saison. C’est à lui de nous montrer ses qualités. Et je sais qu’elles sont importantes », indiquait-il fin août en conférence de presse.