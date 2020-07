ASM : Everton renvoie Djibril Sidibé à Monaco

Prêté par l'AS Monaco à Everton, Djibril Sidibé ne restera pas à Liverpool, le club de Premier League n'a pas levé l'option d'achat du champion du monde.

Après un an passé à Everton, Djibril Sidibé va faire son retour en Ligue 1 au moins provisoirement. Ce lundi, après la dernière journée du championnat d'Angleterre, les Toffees ont confirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de lever l'option d'achat de 17ME qui avait été prévue lors de son prêt l'été dernier par l'AS Monaco. Même si Sidibé a réussi une saison plus qu'honnête, Carlo Ancelotti n'a visiblement pas souhaité qu'Everton transforme ce prêt en transfert.

Agé de 27 ans, le défenseur formé à Troyes va donc réintégrer le club de la Principauté avec qui il a encore deux ans de contrat. Reste à savoir si Niko Kovak, le nouvel entraîneur monégasque, va vouloir conserver l'international tricolore au sein d'un effectif de l'ASM déjà surdimensionné.

🇫🇷 l Best of luck in your future career, Djibril!



Thank you for your efforts while on loan this season. 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/hAMFvMm7jn