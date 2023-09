ASM ‍: Monaco subitement attaqué pour Fofana

Monaco est attaqué dans la dernière ligne droite pour Youssouf Fofana, lequel est convoité par l’Inter Milan et Manchester United.

Les cadors européens se réveillent à quelques heures de la fin du mercato pour Youssouf Fofana, titulaire indiscutable de l’AS Monaco. Très peu cité parmi les joueurs sur le départ lors de ce mercato estival et ce fut d’ailleurs une surprise, le vice-champion du monde 2022 suscite enfin l’intérêt de certains cadors européens en cette fin de mercato. D’après les informations de Fabrizio Romano, deux géants du football en Europe sont intéressés par le n°19 de l’ASM, l’Inter Milan et Manchester United… rien que ça. A en croire le spécialiste du mercato, l’Inter a contacté les dirigeants monégasques jeudi afin de négocier un prêt avec option d’achat automatique de Youssouf Fofana.

Excl: Inter approached AS Monaco in the morning to ask for loan deal with buy clause for French midfielder Youssouf Fofana ⚫️🔵



Manchester United also asked for the same conditions 🔴🇫🇷



AS Monaco rejected both approaches as they don’t want to let Fofana leave on loan. pic.twitter.com/k7HGuFHIX1