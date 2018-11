ASM : Un Javier Tebas à la LFP, Monaco aurait adoré

Dans : Monaco, PSG, Ligue 1.

Peu épargné dans les Football Leaks, le Paris Saint-Germain n’est pas le seul pensionnaire de Ligue 1 ciblé par Mediapart.

Toujours sur le thème du fair-play financier, Dmitry Rybolovlev aurait injecté des millions dans les finances de l’AS Monaco à travers des revenus de sponsoring. De quoi salir l’image et la réputation du patron monégasque. Du coup, le club de la Principauté aurait aimé obtenir le soutien de la Ligue de Football Professionnel. Et Vadim Vasilyev ne s’est pas gêné pour le faire savoir.

Selon L’Equipe, le vice-président de l’ASM a profité d’une réunion de la LFP jeudi pour se plaindre du manque de réaction de la Ligue face aux accusations de Mediapart. Dans son intervention, le Russe a pris l’exemple de Javier Tebas, le patron de la Liga qui, selon lui, aurait défendu son camp depuis longtemps. Un avis notamment partagé par son homologue stéphanois Bernard Caïazzo et le Parisien Nasser Al-Khelaïfi.

La LFP a réagi

La réponse de Nathalie Boy de la Tour et de Didier Quillot ? Surpris, la présidente et le directeur général se sont défendus en expliquant qu’ils avaient bien pris la parole sur le sujet. Il n’empêche que quelques heures plus tard, Quillot débarquait sur les ondes de RMC pour défendre le foot français avec autorité. A croire que le message est bien passé…